Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel
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23.11.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile 40,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,467 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 20.11.2026 92,75 EUR wert, da der Schlussstand 37,60 EUR betrug. Mit einer Performance von -7,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 9,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
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