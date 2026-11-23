Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile 40,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,467 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 20.11.2026 92,75 EUR wert, da der Schlussstand 37,60 EUR betrug. Mit einer Performance von -7,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 9,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at