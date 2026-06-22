Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel 22.06.2026 10:04:20

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 69,40 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 144,092 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 864,55 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 19.06.2026 auf 40,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 41,35 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Fresenius Medical Care (FMC) St eine Marktkapitalisierung von 9,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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