Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Performance im Blick
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,738 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 40,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 558,32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,17 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 11,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
11:03
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:03
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|Fresenius Medical Care-Aktie fester: US-Konkurrent DaVita sorgt für Anlegerstimmung (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,78
|-2,50%