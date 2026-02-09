Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Fresenius Medical Care (FMC) St-Performance im Blick 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,738 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 40,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 558,32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,17 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 11,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

03.02.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,78 -2,50% Fresenius Medical Care (FMC) St.

