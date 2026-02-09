DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,738 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 40,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 558,32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,17 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 11,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at