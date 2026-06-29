Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Lukrative Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage?
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29.06.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 77,95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,283 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 26.06.2026 52,42 EUR wert, da der Schlussstand 40,86 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,58 Prozent verringert.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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