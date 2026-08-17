Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage im Blick 17.08.2026 10:04:12

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile betrug an diesem Tag 69,58 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hat, hat nun 14,372 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 589,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,04 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,02 Prozent eingebüßt.

Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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