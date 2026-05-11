Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Lohnender Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstieg? 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment gewesen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 50,36 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,570 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,34 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 414,61 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,85 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Fresenius Medical Care (FMC) St zuletzt 10,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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