DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,79 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hat, hat nun 2,284 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,92 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 91,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich jüngst auf 10,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at