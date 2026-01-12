Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Profitable Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition?
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet
Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 77,04 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,298 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,27 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 09.01.2026 auf 39,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 48,73 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 11,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
