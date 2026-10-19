DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76,53 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,067 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 516,66 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 16.10.2026 auf 39,54 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,33 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 10,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at