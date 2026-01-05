DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile bei 69,94 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 142,980 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wären am 02.01.2026 5 743,49 EUR wert, da der Schlussstand 40,17 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,57 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 11,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at