Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Rentable Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage? 12.10.2026 10:03:45

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag bei 60,58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,651 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 61,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 9,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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