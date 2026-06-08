Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Performance
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08.06.2026 10:04:23
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,987 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.06.2026 75,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,18 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,13 Prozent verkleinert.
Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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