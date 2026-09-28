Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage im Blick
|
28.09.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43,67 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,899 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wären am 25.09.2026 911,38 EUR wert, da der Schlussstand 39,80 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 8,86 Prozent.
Am Markt war Fresenius Medical Care (FMC) St jüngst 10,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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