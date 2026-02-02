Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment im Blick 02.02.2026 10:04:30

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag 57,94 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,726 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,43 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 30.01.2026 auf 37,91 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,57 Prozent verringert.

Am Markt war Fresenius Medical Care (FMC) St jüngst 10,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

08:55 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
