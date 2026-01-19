DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 44,90 EUR wert. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,272 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (37,47 EUR), wäre das Investment nun 834,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,55 Prozent verringert.

Fresenius Medical Care (FMC) St erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at