DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 24,062 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf 40,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970,64 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 2,94 Prozent gleich.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at