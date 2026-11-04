Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Fresenius SE-Anlage
|
04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 04.11.2023 wurden Fresenius SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 25,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 39,510 Fresenius SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 48,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 928,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,85 Prozent gesteigert.
Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,36 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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