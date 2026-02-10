DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,51 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 2,816 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,86 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 09.02.2026 auf 50,02 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 40,86 Prozent.

Am Markt war Fresenius SE jüngst 28,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at