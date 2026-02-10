Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Lohnendes Fresenius SE-Investment?
|
10.02.2026 10:04:07
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,51 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 2,816 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,86 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 09.02.2026 auf 50,02 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 40,86 Prozent.
Am Markt war Fresenius SE jüngst 28,03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|49,78
|-0,28%
