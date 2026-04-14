DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Fresenius SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag 65,34 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1,530 Fresenius SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (44,49 EUR), wäre die Investition nun 68,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 31,91 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Fresenius SE einen Börsenwert von 25,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at