DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fresenius SE-Papier an diesem Tag 69,97 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hat, hat nun 142,918 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 45,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 431,33 EUR wert. Mit einer Performance von -35,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Fresenius SE jüngst 25,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at