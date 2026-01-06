Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Profitable Fresenius SE-Anlage?
|
06.01.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Fresenius SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,63 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 34,928 Fresenius SE-Papiere. Die gehaltenen Fresenius SE-Aktien wären am 05.01.2026 1 665,74 EUR wert, da der Schlussstand 47,69 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,57 Prozent erhöht.
Der Fresenius SE-Wert an der Börse wurde auf 26,88 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
