Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

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Fresenius SE-Investment 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fresenius SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Fresenius SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 40,83 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,449 Fresenius SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 45,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,18 EUR wert. Damit wäre die Investition 11,18 Prozent mehr wert.

Am Markt war Fresenius SE jüngst 25,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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