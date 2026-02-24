Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Rentabler Fresenius SE-Einstieg?
|
24.02.2026 10:04:07
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Fresenius SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Fresenius SE-Papier bei 36,54 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 273,673 Fresenius SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie auf 51,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 154,35 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,54 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 29,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fresenius
