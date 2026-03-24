DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresenius SE gewesen.

Am 24.03.2025 wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 39,31 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,544 Fresenius SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 44,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,93 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,93 Prozent.

Alle Fresenius SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at