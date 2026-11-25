Bei einem frühen Investment in Fresenius SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Fresenius SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 47,66 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 20,982 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,62 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 104,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,41 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Fresenius SE einen Börsenwert von 29,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at