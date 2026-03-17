Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Hochrechnung
|
17.03.2026 10:03:59
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fresenius SE-Anteile an diesem Tag 62,32 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 160,462 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fresenius SE-Aktien wären am 16.03.2026 7 528,88 EUR wert, da der Schlussstand 46,92 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 528,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 24,71 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 26,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, Kauf (EQS Group)
|
16.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Sara Hennicken, buy (EQS Group)
|
13.03.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
13.03.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
10.03.26
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)