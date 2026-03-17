DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fresenius SE-Anteile an diesem Tag 62,32 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 160,462 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fresenius SE-Aktien wären am 16.03.2026 7 528,88 EUR wert, da der Schlussstand 46,92 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 528,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 24,71 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 26,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at