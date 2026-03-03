Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Rentables Fresenius SE-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie betrug an diesem Tag 24,91 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 4,014 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 201,85 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 02.03.2026 auf 50,28 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +101,85 Prozent.
Fresenius SE wurde am Markt mit 28,32 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fresenius
