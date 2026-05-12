Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Profitables Fresenius SE-Investment?
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12.05.2026 10:04:15
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Fresenius SE-Papier an diesem Tag bei 63,77 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,681 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 625,37 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 11.05.2026 auf 39,88 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 37,46 Prozent verkleinert.
Am Markt war Fresenius SE jüngst 23,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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