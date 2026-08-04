Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Fresenius SE-Anlage unter der Lupe 04.08.2026 10:03:42

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Fresenius SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,33 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Fresenius SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,076 Fresenius SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 44,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 674,96 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 32,50 Prozent gleich.

Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius

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