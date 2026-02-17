DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.02.2016 wurde die Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,905 Fresenius SE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 51,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 915,31 EUR wert. Mit einer Performance von -8,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Fresenius SE eine Marktkapitalisierung von 28,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at