Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Performance unter der Lupe
|
20.01.2026 10:04:06
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen
Am 20.01.2016 wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 57,32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,745 Fresenius SE-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 49,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,13 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,87 Prozent gesunken.
Insgesamt war Fresenius SE zuletzt 28,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
