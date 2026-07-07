DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 65,41 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,529 Fresenius SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,04 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 06.07.2026 auf 43,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -33,96 Prozent.

Fresenius SE wurde am Markt mit 23,90 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at