Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Performance unter der Lupe
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07.07.2026 10:03:50
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 65,41 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,529 Fresenius SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,04 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 06.07.2026 auf 43,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -33,96 Prozent.
Fresenius SE wurde am Markt mit 23,90 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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