GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Frühe Investition
|
19.10.2026 10:04:18
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das GEA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das GEA-Papier an diesem Tag bei 47,52 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 210,438 GEA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 562,29 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 16.10.2026 auf 69,20 EUR belief. Mit einer Performance von +45,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war GEA zuletzt 11,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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