Rentable GEA-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GEA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem GEA-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,80 EUR. Bei einem GEA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,356 GEA-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,79 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 02.01.2026 auf 57,45 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 92,79 Prozent.

GEA war somit zuletzt am Markt 8,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

