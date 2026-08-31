GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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GEA-Anlage 31.08.2026 10:03:47

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GEA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades GEA-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 62,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,077 GEA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des GEA-Papiers auf 67,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 088,42 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,84 Prozent zugenommen.

GEA war somit zuletzt am Markt 11,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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