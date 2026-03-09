GEA Aktie

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

GEA-Performance im Blick 09.03.2026 10:03:48

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GEA-Aktien verdienen können.

GEA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die GEA-Aktie bei 41,74 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,396 GEA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 60,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,78 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 145,78 EUR entspricht einer Performance von +45,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 9,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

