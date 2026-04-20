GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Lohnende GEA-Investition? 20.04.2026 10:03:41

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in GEA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das GEA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,12 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,267 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 62,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,68 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 10,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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