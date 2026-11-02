GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Rentables GEA-Investment? 02.11.2026 10:03:52

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren GEA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem GEA-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,49 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 30,779 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 67,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 089,87 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,99 Prozent angezogen.

GEA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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