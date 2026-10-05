DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,22 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,922 GEA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (66,45 EUR), wäre die Investition nun 194,18 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,18 Prozent angezogen.

GEA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at