GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Profitable GEA-Investition?
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13.07.2026 10:04:05
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der GEA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die GEA-Aktie bei 37,28 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das GEA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,682 GEA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (60,10 EUR), wäre die Investition nun 161,21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,21 Prozent vermehrt.
GEA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: GEA
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