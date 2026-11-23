Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.11.2025 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen GEA-Anteile letztlich bei 57,35 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,437 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 1 190,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,25 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,01 Prozent.

GEA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at