GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lukrative GEA-Anlage?
|
23.11.2026 10:03:36
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.11.2025 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen GEA-Anteile letztlich bei 57,35 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,437 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 1 190,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,25 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,01 Prozent.
GEA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: GEA
Nachrichten zu GEA
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, Kauf (EQS Group)
|
18.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
17.11.26
|GEA-Aktie leichter: Anlagenbauer holt sich mit Wandelanleihe Geld vom Kapitalmarkt (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,30
|2,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.