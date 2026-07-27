DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in GEA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

GEA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,13 EUR. Bei einem GEA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 212,179 GEA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 483,98 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 24.07.2026 auf 63,55 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,84 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von GEA belief sich jüngst auf 10,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at