GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Lohnendes GEA-Investment? 12.10.2026 10:03:45

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in GEA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das GEA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die GEA-Anteile bei 39,81 EUR. Bei einem GEA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,119 GEA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1 719,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,94 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 11,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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