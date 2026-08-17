GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|GEA-Anlage unter der Lupe
|
17.08.2026 10:04:12
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem GEA-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,18 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 261,917 GEA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 16 998,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 69,98 Prozent gestiegen.
Am Markt war GEA jüngst 10,57 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: GEA
Nachrichten zu GEA
|
13.08.26
|GEA-Aktie: Neutral-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
11.08.26
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für GEA-Aktie (finanzen.at)
|
11.08.26
|GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight (finanzen.at)
|
11.08.26
|Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet GEA-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
11.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.