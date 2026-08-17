DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen GEA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem GEA-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,18 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 261,917 GEA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 16 998,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 69,98 Prozent gestiegen.

Am Markt war GEA jüngst 10,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at