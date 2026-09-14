DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient

Am 14.09.2021 wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,01 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,438 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 63,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,69 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 155,69 EUR entspricht einer Performance von +55,69 Prozent.

Der Marktwert von GEA betrug jüngst 10,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at