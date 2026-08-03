DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in GEA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem GEA-Papier statt. Der Schlusskurs der GEA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,45 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,601 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.07.2026 98,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,65 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 98,72 EUR, was einer negativen Performance von 1,28 Prozent entspricht.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 10,04 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at