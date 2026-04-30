GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Dividendentitel 30.04.2026 10:02:54

DAX 40-Papier GEA-Aktie: Über diese Dividende können sich GEA-Aktionäre freuen

DAX 40-Papier GEA-Aktie: Über diese Dividende können sich GEA-Aktionäre freuen

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die GEA-Dividendenzahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Titel GEA am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,30 EUR für das Jahr 2025. Damit wurde die GEA-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 13,04 Prozent erhöht. GEA zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 187,22 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 11,06 Prozent gestiegen.

GEA-Ausschüttungsrendite

Das GEA-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 59,20 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von GEA wird der GEA-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem GEA-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der GEA-Aktie 2,25 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,40 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von GEA via XETRA 39,20 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 56,36 Prozent besser entwickelt als der GEA-Kurs.

Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (KRONES) fällt GEA im Jahr 2025 hinter den Branchenrivalen zurück. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt das GEA-Wertpapier die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 2,80 EUR stellt KRONES im Peergroup-Vergleich die beste Dividenden-Aktie dar, während GEA bei der Dividendenrendite mit 2,25 Prozent besser abschneidet.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie GEA

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,45 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,50 Prozent anziehen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie GEA

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens GEA steht aktuell bei 9,752 Mrd. EUR. GEA besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,77. 2025 setzte GEA 5,495 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 2,54 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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