GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Dividendentitel
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30.04.2026 10:02:54
DAX 40-Papier GEA-Aktie: Über diese Dividende können sich GEA-Aktionäre freuen
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Titel GEA am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,30 EUR für das Jahr 2025. Damit wurde die GEA-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 13,04 Prozent erhöht. GEA zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 187,22 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 11,06 Prozent gestiegen.
GEA-Ausschüttungsrendite
Das GEA-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 59,20 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von GEA wird der GEA-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem GEA-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der GEA-Aktie 2,25 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,40 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von GEA via XETRA 39,20 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 56,36 Prozent besser entwickelt als der GEA-Kurs.
Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich
Verglichen mit der Peergroup (KRONES) fällt GEA im Jahr 2025 hinter den Branchenrivalen zurück. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt das GEA-Wertpapier die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 2,80 EUR stellt KRONES im Peergroup-Vergleich die beste Dividenden-Aktie dar, während GEA bei der Dividendenrendite mit 2,25 Prozent besser abschneidet.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie GEA
Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,45 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,50 Prozent anziehen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie GEA
Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens GEA steht aktuell bei 9,752 Mrd. EUR. GEA besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,77. 2025 setzte GEA 5,495 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 2,54 EUR.
Redaktion finanzen.at
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