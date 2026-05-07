DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Hannover Rück Aktionären eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Hannover Rück am 06.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 12,50 EUR. Damit wurde die Hannover Rück-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 38,89 Prozent aufgebessert. Somit zahlt Hannover Rück insgesamt 1,12 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 22,82 Prozent.

Hannover Rück-Aktien-Dividendenrendite

Die Hannover Rück-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 260,40 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute wird der Hannover Rück-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Hannover Rück-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 4,70 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,73 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von Hannover Rück via XETRA um 9,58 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -7,95 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz, Talanx) zeigt sich Hannover Rück im Jahr 2025 im Nachteil. Neben der höchsten Dividende punktet die Top-Dividenden-Aktie ebenso mit der stärksten Dividendenrendite. Mit einer Auszahlung in Höhe von 24,00 EUR stellt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während Hannover Rück bei der Dividendenrendite mit 4,70 Prozent besser abschneidet.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Hannover Rück

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 13,01 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,22 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Hannover Rück

Hannover Rück ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 30,821 Mrd. EUR. Das Hannover Rück-KGV beträgt aktuell 12,15. 2025 setzte Hannover Rück 28,817 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 21,90 EUR.

Redaktion finanzen.at