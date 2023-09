DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Hannover Rück-Investment eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Hannover Rück-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 0,843 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 14.09.2023 179,34 EUR wert, da der Schlussstand 212,70 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 79,34 Prozent vermehrt.

Hannover Rück wurde am Markt mit 25,13 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at