DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hannover Rück-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 92,92 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 10,762 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 238,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 561,34 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 156,13 Prozent.

Der Marktwert von Hannover Rück betrug jüngst 28,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at